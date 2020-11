Politsei uurib iduettevõtjate tüli 

Rimuut on Eesti firma, mille kaks Türgi ettevõtjat asutasid e-residentsuse programmi raames. Rimuudi ametnikud ei väida, et nende ärimudel on varastatud. Keskenduda tuleks sellele, et LeapIN kuritarvitas usaldust ja konfidentsiaalsust, millele nad pidanuksid olema pühendunud ning said ebaseadusliku ja ebaausa konkurentsieelise Rimuudi suhtes, kes oli 2017. aasta mais nende klient ning usaldas neile kogu selle tundliku ja konfidentsiaalse info, on teatanud Rimuut. Et uurida, kas Xolo juhid on kasutanud oma toote arendamisel Rimuuti infot, pöördusid Rimuuti ametnikud politseisse, kes on menetlust alustanud ning korraldanud Xolo ruumides läbiotsimise.