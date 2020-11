Hiina teadlased: koroonaviirus hakkas levima Indiast 

Nad olevat vaadelnud koroonaviiruse muteerumist kõige väiksemategi tunnuste järgi ning just Indias alanud selle levik, mis mõne väikese iseärasusega edasi kandus.

Glasgow' ülikooli ekspert professor David Robertson ütles Daily Mailile, et tema hiinlaste juttu ei usu ja on endiselt kindel, et tõbi alustas levimist Hiina Wuhani piirkonnast. Sama kinnitas ka USA California ülikooli ekspert Marc Suchard.