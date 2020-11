Eesti uudised Häda sundis: eriolukorras leidsid õpetajad üles internetis leiduva õppevara Asso Ladva , täna 21:28 Jaga: M

PÄRIS KOOLI EI ASENDA: Kuigi internetis leiduva õppevara toel võib teadmisi täiendada ükskõik kus ja ükskõik millal, siis päris koolitundi need ei asenda. Foto: Tairo Lutter

„Eriolukorra ajal, mil koolid olid suletud, tuli E-koolikotti kasutama tavapärasest mitu korda rohkem kasutajaid. Kui see otsus tuli, siis koormus kasvas. Tehnoloogilise poole pealt on meil hästi, me ei jäänud kordagi suurenenud koormusega hätta. Eriolukord andis paljudele õpetajatele tõuke hakata rohkem kasutama neid tehnoloogilisi võimalusi, mis on olemas,“ ütleb riigi hallatava ja suurima eestikeelse õppevara kogu E-koolikoti peakasutaja Kairi Valk.