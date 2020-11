Vastne riigihalduse minister peab kodukülas kanu 

Võru teenekas spordimees Viktor Sõrmus ütleb, et vastne riigihalduse minister on naine omal kohal. Ott on olnud nii Võru linnapea kui ka kunagise Lasva valla volikogu liige. Oma päriskodu on ministril Võrust 16 kilomeetri kaugusel asuvas 60 elanikuga Tsolgo külas, kus väiksusele vaatamata on nii rahvamaja kui ka külamajas asuv raamatukogu. Kohaliku raamatutempli juhataja Vaike Rätsepp ütleb, et see kõik on tänu oma kodukandi patrioodile Annelile, kes aastaid tagasi lastega Võrust oma vanaema talu teisele korrusele kolis ja siis vanatare kõrvale uue uhke kodumaja ehitas.