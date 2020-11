TRUMPI HULL IDEE: valimisvõitlus algab inauguratsioonipäeval 

Nõupidamisel Valges Majas olevat vähemalt tema praegune julgeolekupoliitiline nõuandja Robert O'Brien seda mõtet tuliselt toetanud. Joe Biden vannutatakse ametisse tuleva aasta 20. jaanuaril. Mõneti vastuoluline, kuid sageli tsiteeritud internetiväljaanne The Daily Beast tugineb kolme Trumpiga seotud inimese väidetele, et praegune president on oma nõunikega kõnelnud mitte ainult kandideerimisest järgmistel valimistel, vaid ka võimalusest, et kui tema meeskonna katsed tänavuste valimiste tulemusi tühistada ikka ja jälle läbi kukuvad, siis kuulutab ta oma valimiskampaania alanuks täpselt samal jaanuaripäeval. Kuigi Trump ei tunnista endiselt äsjaste valimiste tulemusi, näib ta siiski olevat oma kaotusega leppinud ja peab nüüd silmas kahte peamist eesmärki: olla vabariiklastel meeles ja jutuaineks kõigil järgneval neljal aastal ning loopida Joe Bidenile nii palju kaikaid kodarasse, kui vähegi võimalik. Pealegi olevat ta veendunud, et kogu Trumpi-teemat hambus hoidev meedia ei loobu tema tviitide kajastamisest edaspidigi.