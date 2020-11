KOROONAVIIRUSE TRAAGIKA: haigusesse suri vastsündinu ema ja kogu pere 

Raadiojaam Svoboda kinnitab traagilist juhtumit kirjeldades, et vastsündinul, kes sai vanaisa auks nime Kirei, ei ole lähedasi sugulasi. Küll aga on kaks inimest soovinud teda lapsendada: tema ema kauge sugulane ja mees, kes väidab, et on ta bioloogiline isa. Kahekilose ja 49sentimeetri pikkuse vastsündinu saatus oleneb nüüd DNA-testist – kas ta jääb väidetava isa kasvatada või läheb Povolžjesse oma sugulase Larissa juurde, kellel on juba kolm last. Nimi valiti poisile ema ammusel soovil. Isanimi oleks jäänud sünnitunnistusel tühjaks, kuid lastehooldajad valisid selle välja, kui vastsündinu toodi haiglast nende juurde. Kireiga tegelevad kahe Peterburi linnajao sotsiaalosakonnad – üks ema sissekirjutuse, teine haigla asukoha järgi. Laste õiguste eest vastutav Anna Mitjatina ütles fontanka.ru-le, et kui testist peaks selgub, et noormees on tõesti Kirei bioloogiline isa, siis saab ta lapse (ja vanavanemate kaks korterit) kiiresti endale. Larissa aga kinnitab, et pole temast midagi kuulnud, nagu ka Svetlana sõbratarid. Kuid kuuldavasti olevat nad stomatoloogiakliinikus koos töötanud. Kindel on ainult see, et ta lõpetas Svetlanaga suhtlemise niipea, kui kuulis rasedusest.