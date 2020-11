KOROONAAJA LAHENDUS: Raekoja platsil saab kohtuda hologramm-jõuluvanaga 

„Hologramm-jõuluvana on üks Tallinna jõulu-uuendustest, mis loob pühademeeleolu, aga on samas igati turvaline lahendus. Linn on koos partneritega sügisest saadik nuputanud, kuidas tuua muinasjutulised jõulud Tallinna ka koroona ajal ja tehnoloogia on meile abiks,“ ütleb abilinnapea Aivar Riisalu. „Oluline on see, et vanalinna jõulumeeleolu otsima tulles oleksid inimesed ka üksteise suhtes hoolivad, hoiaksid distantsi ja kannaksid rahva seas maski.“

Hologramm-jõuluvana teeb nähtavaks KNM Eesti OÜ. Ettevõtte juhatuse liikme Alfred Dudari sõnul on tegemist maailma esimese Hypervsn holograafilise projektsiooni tehnloloogia abil välitingimustesse disainitud hologramm-jõuluvanaga.