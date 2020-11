Juhtkiri Juhtkiri | Kes kannab viirusega võitlemise kulud? ohtuleht.ee , täna 16:45 Jaga: M

Foto: Mari Luud

Tuleva aasta riigieelarvesse lisaks 5 miljoni sissekirjutamine haiguspäevade hüvitamiseks – pool tuleb haigekassa eelarvest ja pool valitsuse reservfondist – näib süveneva tervisekriisi tingimustes vältimatu sammuna. Teatavasti on juba varem täheldatud, et haigena kipuvad teistest sagedamini tööl käima just madalapalgalised, keda lööb igasugune sissetuleku vähenemine eriti valusalt. Ka viirusehirm ei pruugi olla veenev argument iga väiksema nohu või köhaga kojujäämise poolt, kui majanduslik surve on samal ajal kasvanud – võib-olla on mõni pereliige juba töö kaotanud või ripub koondamiskirves töötaja enda pea kohal.