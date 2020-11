Lavly Perling korraga prokuratuuris ja poliitikas olemises probleemi ei näe: nii on ka mitmel pool mujal Euroopas 

Prokuratuuri eetikaknõukogu hakkab Perlingu Parempoolsete toetamist arutama. Perlingu sõnul ei ole tema praeguse ametikoha ja Parempoolsete toetajaliikmeks olemise vahel konflikti.

“Nõustades Ukrainat ning toetades ausalt, avalikult ja läbipaistvalt kodanikuna üht liikmeühendust, ei ole võimalik kahjustada menetlusi, asutust või prokuröriameti mainet,” väidab Perling.

“Mõtlesin väga pikalt need kategooriad enda jaoks läbi, et kõik oleks korrektne, näiks korrektne ja südametunnistus oleks puhas. Kas ma kuu tagasi nägin ette, et sellised rünnakud tulevad? Jah. Siiski on näotu prokuratuuri mässimine sellesse teemasse,” arvab ta.

Perlingu sõnul oleks ta ideaalis võinud Parempoolsete liikmelisusest teatamisega oodata, kuid tema arvates ei ole oleks toetamise varjamine parem olnud.

“Miks peaks avatud ja läbipaistva toetamise asemel valima varjatud tegevuse või jätma Eesti arengut puudutavad ideed ja mõtted jagamata, ainult argusest või hirmust, et kuidas see küll kellelgi paistab,” usub ta.

“Huvitav ja ühiskondlikult laiemas mõttes isegi kurb on ehk see, et paljude toetusavalduste kõrval on viimastel päevadel ka kõrgetel ametitel olevatelt inimestelt kõlanud “soovitus”, et sa oleksid ju võinud toetada ja ehitada, aga vaikselt,” nendib ta.