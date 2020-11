Taavi Libe | Maskivastaste anatoomiast 

Reedel Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud maskivastaste kogunemine ei ole midagi erakordset. Koroonapiirangud on vahelduva eduga suures osas maailmas kestnud kümme kuud ning rutiinse elu kadumisest tingitud frustratsioon on täitnud paljude karika viimse piisani. Siiski ei saa unustada, et Eesti piirangud on Euroopa kontekstis erakordselt leebed. Oxfordi teadurite reaalajas uuendatav piirangute kaart näitab, et 29. novembri seisuga on Euroopas vaid üks riik, kellel on Eestist leebem suhtumine koroonasse – Valgevene.