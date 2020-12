Uuel aastal uue hooga: plaani kolimine juba praegu, siis on jõulude paiku üks mure vähem! 

Hindade erinevus kolimissektoris on pigem väike ning pisemad tegijad teevad enamjaolt tööd samade hindadega mis suurimad. Hinna ja kvaliteedi suhte osas on suured kindlasti omajagu ees, kuna kogemust on rohkem. Soovituslik on alati tellida kolimine tükk aega ette, sest siis on kõige suurem võimalus saada hea hind. Samuti tasub alati müügimeeskonnale mainida kusagilt mujalt saadud head hinda, sest pea iga kord suudetakse teha odavam või vähemalt samaväärne pakkumine. Klient saab kolimise sama odavalt, kuid turvalisemalt ja kvaliteetsemalt.

Suurfirmadega kaasneb palju bürokraatiat ja lepinguid.

Tegelikult ei kaasne suurettevõtetega koostöö tegemisel üldse midagi rohkemat kui tehes seda kuulutuseportaalist leitud meeste ja autoga. On ainult vaja saata meile päring, millele vastame hinnaga, seejärel soovitud hind ja aeg kinnitada ning järgmiseks jääb oodata kolijate saabumist. Nii lihtne see ongi, mitte mingit bürokraatiat. Lisaks on võimalik teenuse eest tasuda kohapeal kaardiga, justkui lihtsalt poodi minnes. Seega on suurettevõtetelt tellimine kohati isegi mugavam. Meie eesmärk pole teha inimese jaoks kolimine keeruliseks, vaid võimalikult lihtsaks ja murevabaks.

Kui mees on majas, siis peab tema ise kõik kolima.

Esialgu kipub kolimine tunduma justkui lihtne asi, mida ette võtta – eriti, kui mees on majas. Paraku on kolimine täis erinevaid nüansse. Näiteks on erinevatel mööbliesemetel ja seadmetel erisugused viisid, kuidas neid tõstma ja autosse kinnitama peab, et need ei saaks kahjustada või ei teeks kolijatele liiga. On väga spetsiaalsed kolimistekid, mahukiled, kolimiskastid ja pakkimistehnikad, mis tagavad turvalise esemete transpordi uude kohta. Ise kolides pole seda võimalik teha, eriti mitte tasemel, mida suudavad professionaalsed kolijad. Ning lõppkokkuvõttes on kogu protsess palju tülikam ja riskirohkem kui kolijate kutsumine. Meil on tellijate hulgas palju neid peresid, kes esialgu plaanisid kolimise ette võtta ise. Aga kui pärast esimese kapi alla tassimist ning portsu kastide ära viimist oli möödunud mitu tundi, siis saadi aru, et kolijate tellimine säästab nii tervist kui närve.