Eesti uudised „Räägime asjast" | Edevus tegi Martin Helmest sõnamurdja Toimetas Marvel Riik , täna 13:07

Martin Helme. Foto: Merilin Ulm

EKRE esimees Martin Helme on korduvalt öelnud, et tema ei loe Eesti Päevalehe ja Delfi materjale, kuna sealt tulevad tema hinnangul libauudised. Värskes EKRE poliitsaates „Räägime asjas“ demonstreeris Helme, et tema sõnad ja teod ei käi kokku. „Ma muidu olen küll lubanud, et ma ei loe, aga murdusin ja lugesin mõned artiklid läbi,“ muheles Helme, kui rääkis Eesti Päevalehe kõige mõjukamate edetabelist, mida troonis just tema ise.