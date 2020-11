Šotimaal pildistati üliharuldast albiinooravat 

51-aastane Richard Waugh oli vaimustuses, kui avastas haruldast oravat enda maja ees Edinburghis. Ta ütles, et näeb erakordset oravat, keda ta on nimetanud Lexyks, paar korda nädalas ja annab talle vahel pähkleid, kirjutab Daily Mail.

Nende ainulaadne valge värv on tingitud pigmendi melaniini puudusest, mis mõjutab nende nahka ja juukseid ning mille tõttu muutuvad silmad punaseks või roosaks.

See seisund võib-olla ühel oraval miljonist, umbes 50 sellist olendit arvatakse elavat Suurbritannias.

Laupäeval õnnestus Richardil teha oravast paar pilti puulehtedes. „Ma läksin poodi ja ta jooksis ringi, õnneks oli mul kaamera kaasas. Tundus, et tal oli hea tuju ja ta poseeris minu jaoks,“ ütles ta.

„Ta on üsna kiire ja annab endast parima, kui teda kiusatakse," nentis Richard.

Arvatakse, et albiinooravatel on nägemis- ja kuulmisprobleeme, mistõttu on elu looduses nende jaoks väga raske.