Kanada keelas ära ravimite massilise ekspordi Toimetas Valeria Filippova , täna 10:34

Donald Trump ja Justin Trudeau kohtuvad NATO nõupidamisel. Foto: Reuters/Scanpix

Kanada on keelanud mõnede retseptiravimite ekspordi, et vältida puudust riigis. Otsus on vastus USA plaanile, mis lubanuks importida ravimeid Kanadast, et need oleks ameeriklastele odavamad.