JÕULUD KOROONA AJAL: Euroopa pingutab kõigest väest, et rahvas saaks jõuludel kokku saada 

Ühendkuningriigi valitsus avalikustas teisipäeval plaani koronaviiruse piirangute ajutiseks leevendamiseks viieks päevaks, 23. – 27. setsembril, võimaldades kuni kolmel leibkonnal koos jõule tähistada. See tähendab, et väikesed pere- ja sõpruskonnad saavad kuude jooksul esimest korda näost näkku kohtuda, vahendab CNN.

Ühendkuningriigis kestab praegu teine ​​riiklik eriolukord ja kogu riigis on registreeritud rohkem kui 1,5 miljonit Covid-19 juhtumit. "Sel aastal on jõulud teistmoodi," ütles peaminister Boris Johnson. "Paljud meist igatsevad veeta aega koos pere ja sõpradega, hoolimata oma usust või taustast, kuid ometi ei saa me ettevaatlikkust jätta. Viirus ei tea, et on jõulud."