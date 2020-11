Koroonakriisi löök naiste pihta on eriti tugev 

Neljapäeval ilmunud "Kelle aeg on hoolida?" UN Women'i uuringu raportis leiti, et kuigi kogu pandeemia jooksul on nii naised kui ka mehed hakanud tegema rohkem majapidamistöid, siis naiste hoolduskoormus on suurem, vahendab CNN.

Uuringust selgus, et naised tegid kogu pandeemia ajal rohkem majapidamistöid kui mehed ning panid tõenäolisemalt oma ameti maha, mis on tingitud nende suurenenud töökoormusest kodus. Umbes 60% naistest ja 54% meestest teatas, et on pandeemia algusest peale suurendanud majapidamistöödele kulutatud aega. Kuid naised väitsid, et on teinud rohkem ja kauem majapidamistöid kui mehed.