Suurbritannia testimisviga ütles valesti 1300 inimesele, et neil on koroonaviirus 

NHS testimis- ja jälgimissüsteem on võtnud ühendust 1311 inimesega, kellele öeldi valesti, et ajavahemikul 19. november - 23. november tehtud COVID-19 testide tulemused olid positiivsed. „Katsekemikaalide partiiga seotud probleem tähendab, et nende testitulemused on kehtetud,” ütles osakonna esindaja meili teel saadetud avalduses, vahendab Reuters.