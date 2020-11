Maailm Iraani president süüdistab Iisraeli tuumateadlase tapmises Toimetas Valeria Filippova , täna 11:45 Jaga: M

Mõrvatud tuumateadlase auto. Foto: Reuters/Scanpix

Laupäeval süüdistas Iraani president Iisraeli tippteadlase Mohsen Fakhrizadeh tapmises, kes on lääne meelest Teherani salajase sõjalise tuumaprogrammi arhitektk. Iraani president ütles, et see ei pidurda riigi tuumaprogrammi.