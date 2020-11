Taani soovib üles kaevata massikalmetelt taas pinnale ilmunud zombinaaritsad 

Taani käskis kõik kasvanduses olevad naaritsad selle kuu alguses tappa, kui avastati, et 12 inimest oli nakatunud muteerunud viirusetüvega, mis põhjustab COVID-19, mis kandus inimestelt naaritsatele ja tagasi inimestele, vahendab Reuters.

Otsus viis 17 miljoni looma hävitamiseni ning toidu- ja põllumajandusminister Morgens Jenseni tagasiastumiseni eelmisel nädalal, kui tehti kindlaks, et korraldus oli ebaseaduslik.

Surnud naaritsad maeti Lääne-Taani sõjaväe piirkonnas kaevikutesse ja kaeti kahe meetrise pinnasega. Kuid sajad on hakanud uuesti pinnale tõusma, mille põhjustajaks on võimude sõnul nende lagunemisel tekkiv gaas. Ajalehed on neid nimetanud “zombiminkideks".