SKANDAALNE KOHTUASI: Mossadi paljastatud diplomaadist terrorist seisab Belgias õigusemõistjate ees 

Assadollah Assadi kohtus 28. juunil 2018 Luxembourgi vanalinnas Pizza Hutis abielupaar Amiri ja Nasimehiga, kes olid Antverpenist just selleks kohale sõitnud, teadmata, et lääneriikide luureteenistused hoiavad neil juba pikka aega silma peal, pärast seda, kui neile andis vihje Iisraeli kardetud luureteenistus Mossad. Viimasel on oma hästi varjatud agendid Iraanis. Süüdistuse järgi oli Assadi värvanud Amir Saadouni juba 2012. aastal oma teenistusse.