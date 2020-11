GALERII | Kuusk särab täies ilus! Tallinna raekoja jõulupuul süüdati tuled 

Tallinna jõulukuusk pärineb sel aastal Pääskülast ja kaalub kolm tonni. Kuusk kasvas ühe pere koduhoovis ja on hinnanguliselt poole sajandi vanune.

Jõuluturg, nagu ka kuusk Raekoja platsil, hakkab tänavu välja nägema uutmoodi – turukioske on vähem ja need paiknevad hajutatumalt, kultuuriprogrammi pakutakse suure lava asemel vanalinnas laiemalt ja oodata on ka üllatusi.