Intervjuu Advokatuuri juht Jaanus Tehver: igas eluvaldkonnas on nähtav hiiliv veendumus kõike ette kirjutada Dannar Leitmaa , täna 22:30 Jaga: M

Advokatuuri juhatuse esimees, vandeadvokaat Jaanus Tehver. Foto: Erki Pärnaku

„See viib lõppkokkuvõttes ühiskonda edasi, kui iga inimene, kes tunneb, et riigivõim on tema õiglustunnet riivanud, ei neela seda alla ega jäta niisama,“ ütleb vandeadvokaat Jaanus Tehver, kes on advokatuuri juhina korduvalt kritiseerinud valitsust liiga uljastes otsustes, mille puhul ennast eksimatuks peetakse. Samamoodi oli ta kriitiline kevadiste lauspiirangute suhtes.