Blue Morning „pohmelliplaaster” leevendab pohmelli ränki sümptomeid! 

Nordaid Blue Morning pohmakaplaaster ennetab pohmelli teket raske õhtu järgselt, vähendades liigse alkoholikoguse tarbimisel tekkivaid sümptomeid. Teadlased on välja töötanud B-vitamiini ja ürtide segu, mille abil saad hommikul normaalse enesetundega ärgata. Plaastrites sisalduvad B-vitamiinid kaitsevad maksa ja ergutavad õhtu järgselt aeglustunud ajutegevust. C-vitamiin annab täiendava jõu B9-vitamiini toimele. Rohelise tee ekstrakt ergutab keha ja meelt. Piimohakas kaitseb maksa. Artišok ergutab maksa tegevust annab maksale lisatõuke, mida see väga vajab. Alkohol põhjustab sinu kehas väga erinevaid keemilisi protsesse, mille tulemusena tekib mitmeid mürke. Artišok aitab neid mürke väljutada. Pohmelli ajal kõigub veresuhkrutase ja põhjustab teada-tuntud soolase-magusa-soolase-magusa isu nõiaringi. Veresuhkrutaseme tasakaalustamiseks on plaastrisse lisatud kroom.