Nord Stream 2: sertifitseerimisfirma loobus koostööst 

See võib olla seotud raadiojaama Svoboda uudisteenistuse teatega, et Norra sertfitseerimisfirma DNV GL loobus koostööst gaasijuhet Nord Stream 2 paigaldava firmaga.

Nord Stream 2 on peaaegu valmis – paigaldamata on veel paarkümmend kilomeetrit torusid. Paraku on võimalik, et torujuhe jääbki Ühendriikide survel lõpuni ehitamata.