Juhtkiri | Valitsuse arusaamatud otsused 

Kas põhjuseks on viiruse võimalik plahvatuslik levik koolilastelt vanemaealistele, nende piirkondade parem sobivus koduõppeks või kartus kaupmeeste, kõrtsi- ja spaaomanike ees, jääbki endiselt arusaamatuks, sest valitsus pole suutnud oma otsust jälle põhjendada. Jüri Ratas võis ju uut haridusministrit esitades öelda, et haridusvaldkond on tema erakonna jaoks alati väga oluline, kuid kergekäeline (vastupidist infot pole) gümnaasiumide sulgemine räägib sellele vastu.

Raske on leida loogikat, kui 30 gümnasisti kooliklassi ei või minna, aga teatris võib 400 inimest koguneda ühte saali, ostukeskustes võib trügida allahindlustel ja lõõgastuda kõrtsides. Kas vastutus ei peaks olema siiski solidaarne? Loomulikult on eriti just abituriendid mures, sest kevadise eriolukorra ajal olid koolid kolm kuud suletud ning nüüd saadetakse nad jälle 10. jaanuarini koju.

Kuidas teha lõpu- ja sisseastumiseksameid, kui kolmeaastane gümnaasiumistuudium on auklik nagu juust? Selle kummalise otsuse vastu on sõna võtnud nii Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kui isegi sulgemisotsuse juures olnud professor Irja Lutsar räägib juba selle ümbervaatamise kaalumisest. Võimalik, et poliitikud ei kuulanud spetsialiste ja langetasid sulgemisotsuse omaenese tarkusest.