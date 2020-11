Maailm Viimane pingutus: Suurbritannia segane saatus peaks selguma nädalavahetusel Juhan Mellik , täna 16:36 Jaga: M

KÕNELUSED LÄKSID NAHKA: Eelmine kord käis maskistatud Michel Barnier Londonis tulemusteta 10. novembril. Lootust on vähe, aga ehk läheb seekord paremini. Foto: Reuters/Scanpix

Eile tviitis Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier Brüsselist, et tema enda ja kogu meeskonna koroonakarantiiniaeg on läbi ja ta sõidab õhtul Londonisse viimastele Brexiti-kõnelustele. Varem on ta väitnud, et kui kokkulepet paari päevaga ei saavutata, siis nii jääbki – Suurbritannia küll lahkub Euroopa Liidust lõplikult ja täiemahuliselt, kuid ilma leppeta tulevaste suhete ja kaubanduse korralduse kohta. Selgusetuks jääb, mida teha Suurbritannia ja Iirimaa piiriga, kalandusega jms.