Georg Malvius | Mina ka ja… 

Burke nendib: “Me peame hakkama rääkima igapäevasest naisest, mehest, transinimesest, lapsest ja puudega inimesest. Me peame rääkima süsteemidest, mis on endiselt paigas ja võimaldavad sel juhtuda. Vaja on lammutada võimu ja privileegide kuritarvitamine, mis võib viia ka rassismi ja seksismini.”

Meil Rootsis oli väga tugev #MeToo-liikumine, kuid sel olid mõningad väga halvad tagajärjed. Mõned ajakirjanikud võtsid hoiaku, et õige eesmärgi nimel võideldes tekib alati süütuid ohvreid ning võitlus eesmärgi nimel on tähtsam – nad süüdistasid valesid inimesi.

Stockholmi Linnateatri juhti Benny Fredrikssoni, kes oli sellest üles ehitanud riigi parima teatri, süüdistati mitmes ajaleheartiklis mees- ja naisnäitlejate seksuaalses ahistamises oma aastatepikkuse juhistaaži ajal. Enamik väiteid põhines kuulujuttudel ja anonüümsete tunnistajate ütlustel, kes ei tahtnud end avalikustada. Ajalehed kogusid tema vastu süütõendeid ning selle tagajärjel tegi ta enesetapu. Ükski neist väidetest pole korralikult kinnitust leidnud.

Nagu ma aru saan, on ka rahvusooper Estonia senine direktor uurimise all. Olen töötanud seal paaril viimasel aastal külalislavastajana ning pole isiklikult midagi ahistamisega seotut näinud. Kuid küsimus on ka selles, millise õhkkonna juhid töökohas loovad, ja siinkohal tekib küsimus, mis laadi juht sa oled.

Hea juht ja halb juht

Tean oma laiade kogemuste põhjal mitmesugustes Eesti ja rahvusvahelistes teatrites, ülikoolides ja teistes institutsioonides, et juhi töö on väga raske ning on väga kerge tugevat juhti kritiseerida. Kuid olen näinud ka vastupidist – juhid, kes kardavad kriitikat ega taha raskeid otsuseid langetada, võivad teatrile raskusi juurde tekitada. Minu meelest peab juht mõistma, et pole võimalik istuda korraga kahel toolil, ilma et nende vahele kukuksid. Ei saa olla kõigi sõber ja vahel tuleb teha ebameeldivaid otsuseid.