ÕL VIDEO JA GALERII | Sall Putinilt, mosaiik paavstilt ja hülgekonserv Kihnust ehk Milliseid kingitusi on president Kaljulaidile ametiaja jooksul tehtud 

Kaljulaidi nõuniku Taavi Linnamäe sõnul jõuavad kingid presidendini kolmel viisil. Üks on see, kui ametlikul välisvisiidil või võõrustamisel toimub kõrgetasemeline meenevahetus. Teine on see, kui riigipea käib Eestis ringi, kohtub ettevõtete, külaseltside ja Eesti inimestega ning saab nendelt kinke. Kolmandaks aga saadetakse presidendilossi sageli nii kirju kui õnnitluskaarte, aeg-ajalt ka kingitusi.