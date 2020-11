AstraZeneca koroonavaktsiini katsetuste tulemused ei vasta tõele? 

Kuid kohe tekkis kahtlus, kas vaktsiin pole mitte kehvem, kui peaks olema – kaitseb see ju ainult 70 protsendil juhtudest, samas kui Pfizer/BioNTech ja Moderna, kes on konkurendid lääneriikides, teatasid, et nende vaktsiini testitulemus näitas 95protsendist kaitset.