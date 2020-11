Just see võib panna isa, venna või kaasa silma särama – rajakaamera, mis on soodne alternatiiv kodu turvamisel 

Paljud mõtlevad rajakaamerast kui millestki, mis on ainult kasulik jahimeestele. Tõepoolest, jahimehed kasutavad rajakaamerat väga sageli. Kuid palju vähem mõeldakse sellele, et rajakaamerad on väga hea ja soodsam alternatiiv ka kodu või suvemaja turvamisel. Nimelt toimib rajakaamera suurepäraselt ka seal, kus traditsioonilised turvakaamerad ei toimi.

Pahatihti pole suvilas või maakodus aastaringselt elektrivoolu või puudub interneti püsiühendus. Kuid rajakaamerat on võimalik kasutada ka patareide, päikesepaneelide või väliste akude toitel. Lisaks on neid lihtsam seadistada ja hallata võrreldes traditsiooniliste turvakaameratega.

Rajakaamerad töötavad sarnasel põhimõttel nagu turvakaamerad. Willfine kaamerad on peamiselt varustatud NoGlow infrapuna LED-idega, mis jäävad inimese silmale märkamatuks. Tavalised infrapuna LED-id kumavad pimedas punakat ja kaamera paistab kaugele ära. VNP.EE pakutavad kaamerad on aga võimelised salvestama ühe päästikule vajutusega kuni 60sekundilist videot.

Turvamiseks on hea kasutada mobiilsidega kaameraid. Nende eelis on see, et kui mingi liikumine toimub, siis on võimalik saada sellest pilt või info oma mobiilile või arvutisse (e-maili või sõnumina).

Mobiilsidega kaamera eelis teiste ees on tõik, et kui pahalane ongi kuhugi sisse murdnud ja avastab kaamera, siis pilt temast on sul mobiilis juba enne, kui tema saab aru, millega üldse tegu on.

Pimedal ajal on väga populaarseks muutunud ka öövaatlusseade.