Aljaksandr Lukašenka: lahkun, kui kehtima hakkab uus põhiseadus 

Deutsche Welle teatas eile, et Valgevene põhiseaduse reformimist toetab ka Moskva. Neljapäeval viibis Minskis visiidil Vene välisminister Sergei Lavrov, kes oli väidetavalt murelik naaberriigis toimuva üle ja avaldas Lukašenkale survet poliitilise süsteemi uuendamiseks. „Muidugi oleme huvitatud, et situatsioon oleks rahulik ja stabiilne. Me usume, et riigi juhtkonna korraldatud põhiseaduslik reform aitaks sellele kaasa,“ sõnas Lavrov.