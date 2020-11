Kingi armsale inimesele meelelahutust ja lõõgastust – ühe kinkekaardiga on see võimalik! 

Üks parimaid variante on kinkida võimalust puhata, lõõgastuda ja meelt lahutada. Kuna igapäevaelus on tõeliselt palju sagimist (eriti veel jõulude eel), siis tuleb võtta aega selleks, et rahulikult iseenda ja lähedastega olla. Või siis kogeda midagi täiesti uut – olgu selleks omamoodi tegevus või ahhetama panev maitseelamus.