Selgus rahvusooper Estonia uus peadirektor 

Ilja toob välja, et Ott Maaten on edukalt juhtinud ka mitut keerukat ehitus- ja rekonstrueerimisprojekti. „Olukorras kus meie rohkem kui saja-aastane rahvusooper tegutseb ikka veel draamateatriks ehitatud hoones ning muusikalavastuste etendamiseks sobimatu akustika ja lavaga saalis, aga samal ajal on käivitunud arutelu, kas lülitada ooperimaja riikliku tähtsusega kultuuriehitiste nimekirja, on äärmiselt oluline, et teater saab peadirektori, kes on võimeline ka ehitusprotsesse juhtima. Soovin uuele peadirektorile edu ja jõudu!“