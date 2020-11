Eesti uudised ÕL VIDEO JA GALERII | Maskivastane meeleavaldus tuletas meelde, miks tasub maske kanda Viljar Voog , täna 19:09 Jaga: M

Meeleavaldus Vabadus vabalt hingata Foto: Hannes Dreimanis

Meeleavaldusel Vabadus Vabalt Hingata kõlas paar väärt mõtet. Aga kui protestijad pidasid neid põhjuseks, miks mitte maske kanda, siis pigem olid need just mõjusad argumendid, et nägu avalikus ruumis katta.