Politsei avastas poolsada ebaseaduslikult riigis töötavat välismaalast 

Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Tauno Tammik rääkis, et piiriametnikud viisid selle nädalal kolmel päeval Kagu-Eestis läbi kontrollaktsiooni, mille eesmärgiks oli kontrollida, kas Eestisse tööle saabunud välismaalastel on seaduslik alus siin töötamiseks ning viibimiseks.

„Esmaspäeval ja kolmapäeval kontrollisime kahte Võrumaal tegutsevat ettevõtet, kus kontrollisime kokku kolme juriidilist ja 38 füüsilist isikut ning tuvastasime, et 37 välismaalase lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirvalveametis registreeritud. Lisaks avastasime, et neljal kontrollitud välismaalasel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks. Seaduste vastu eksinud välismaalastele aga ka registreeringuta töötamist võimaldanud tööandjale määrati rahatrahvid. Lisaks koostati seadusliku aluseta riigis viibinutele ettekirjutus riigist lahkumiseks ning kehtestati pooleks aastaks riiki sissesõidukeeld,“ kirjeldas kontrollaktsiooni läbiviinud politseileitnant Tammik.

Ta lisas, et ka eile, 26. novembril kontrollisime üht päikesepaneelide paigaldamisega tegelevat ettevõtet Valgamaal ning sealtki avastasime, et kõik 13 seal töötavat välismaalast ei olnud oma lühiajalist töötamist nõuetekohaselt PPAs registreerinud. “Välismaalase seaduse rikkumise eest määrati neilegi rahatrahvid,“ lisas Tammik. Ta rõhutas, et informatsioon ettevõtete kohta, kes on võimaldanud või võimaldavad registreerimata töötamist on edastatud ning edastatakse ka edaspidi Maksu- ja Tolliametile ning Tööinspektsioonile.