Austria küla elanikud otsustasid pideva naeruvääristamise tõttu asula nime muuta 

Üha suurem arv inglise keelt rääkivaid turiste leiab tee Austria loodeosas asuvasse külakesse, mille nimi on Fucking. Nende eesmärgiks on asula algust märkiva teeviida taustal endast pilte teha, mida siis hiljem sotsiaalmeedias jagada. Tihti on ka teeviitu varastatud, mistõttu peavad kohalikud võimud võtma kasutusele erimeetmeid. Olukord ei meeldi ka külaelanikele, keda nimetatakse fuckingerideks.