Seisukoht | Jõule ära võtta ei saa 

Meil on taas käes aeg, mil pühi tuleb pidada omas kodus, suletud uste taga, isekeskis, võõraid sisse laskmata. Tahtmatu vihje nõukaajale on tegelikult kohatu. Pühaderõõmu pole keegi ära keelanud, vastupidi, seda tuleks veel ja veel taga õhutada!

Kodused jõulud kõige kitsamas ringis võivad olla tegelikult midagi väga toredat. Tee kingitusi vaid kõige lähematele või ära tee üldse – aasta on olnud nii paljudele meist majanduslikult väga keeruline. Parim kink on aga soojus südames. Kata omaenda laud just nii nagu sulle meeldib – kas uhke valge linaga pidulaud või minugipärast mõnus pesa armastatuimate jõulufilmide ette.