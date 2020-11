GALERII | MIS MUST REEDE? Ostukeskused on suurel ostupäeval inimestest tühjad

Foto: Erki Parnaku

Ameerikas on täna aasta suuremaid ostupäevi – musta reede "ülisoodsad" hinnad pimestavad ostlejaid ning nende nimel jookstakse kasvõi üle kaasmaalaste. Ostuhullus on ka Eestis kanda kinnitamas ning kaubanduskeskuste esindajate sõnul paneb see päev inimesi ostlema.