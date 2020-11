Kingi Kuulsaali kinkekaart – rõõm bowlingust, piljardist ja maitsvast toidust!  

Bowling ja piljard on ajaviited, mis sobivad kõigile inimestele. Kui piljardi puhul peab olema natukene pikkust, siis bowlinguga saab alustada juba väga väikselt. Oluline on see, et jaksaks kuuli käes hoida! Väiksematele on muide võimalik tõsta rajal piirded üles, nii et kuul ei veere kohe renni, vaid jõuab ilusti kurikateni.

Kuulsaalis on näiteks suureks plussiks see, et peale bowlingumängu ja piljardi on võimalik mekkida ka maitsvaid toite ja uhkeid kokteile. Kliendid hakkavad juba harjuma, et seal saab isegi restorani tasemel kõhu täis. Väga palju kiidusõnu saab ka uhkete tapaste valik ja shotikandikute esitlus. Viimaseid serveeritakse eriliselt kuivjääga, mis tekitavad efektse elamuse.

Kõige krooniks on Kuulsaalis meeleolukas muusika ja mõnus hubane õhkkond – niisiis on see suurepärane koht, kus pärast bowlingumängu lihtsalt istuda ja mõnusalt aega veeta.

Kuulsaalis on väga populaarsed laste sünnipäevad ning selleks on välja mõeldud mugavad paketid vastavalt toidu eelistusele. Ühes paketis on laste lemmikud viinerid ja friikartulid, kuid teises paketis on pitsatooted, millest ükski laps ei keelduks. Ja tordid! Valikus on uued väga maitsvad tordid, millel on lõbusad suhkrupildid peal – sünnipäevalaps saab ise endale sobiva pildi valida.

Praegu pööratakse Kuulsaalis ka erilist tähelepanu puhtusele ja desinfitseerimisele. Töötajad puhastavad peale iga mängu kõik pinnad ära ning üldisi pindu desinfitseeritakse korra tunnis. Lisaks saavad kingad, rätikud ja kuulid alati puhastatud enne järgmist mängu. Töötajad kannavad maske ja kindaid, et vähendada haiguste levikut. Kuulsaali võib tulla mängima turvatundega!