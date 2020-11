Isamaa prokuratuuri poliitikust Lavly Perlingust | Poliitika ei pea üksnes olema aus, vaid ka näima aus 

Karl Sander Kase, Isamaa Erakonna kommunikatsioonijuht: Tõsi, et erakonnaseadus ei tunne toetajaliikme mõistet, kuid toetajaliikme mõiste ei ole Isamaa jaoks uus. Näiteks võib toetajaliikmena käsitleda Isamaa Noorteühendusega liitunud noori, kes ei pruugi samal ajal olla erakonna liikmed (kas siis vanuse tõttu või mõnel teisel põhjusel). Samamoodi on võimalik olla toetajaliige ka Isamaa Perede Ühendusele ja Parempoolsetele. Hääleõigus erakonna poliitika kujundamisel on aga ainult erakonna liikmel.

Seda kas Perling peab end Isamaa poliitikuks tuleb küsida temalt endalt. Kui ta on otsustanud astuda ühe liikmeühenduse toetajaliikmeks ning erakonna poliitika kujundamisse panustada, siis näitab see minu hinnangul, et selline eesmärk on tal olemas.

Ligi 8000 liikmega erakonnas on kindlasti erinevates küsimustes erinevaid seisukohti, kuid samal ajal on ka olemas Isamaa ametlikud seisukohad, millest lähtutakse poliitika kujundamisel. Need seisukohad on heaks kiidetud ning ka erakonna juhtkond/otsustusorganid on valitud Isamaa liikmete poolt demokraatlikult. Avalikes esinemistes ja sõnavõttudes peaks erakonna liige nende kokku lepitud seisukohtadega arvestama.