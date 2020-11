Liina Kersna | Distantsõpe mõjutas nii laste õpitulemust kui ka vaimset tervist 

Kevadel, kui teadsime koroonaviiruse levikust vähem, suunasid enamus riike lapsed distantsõppele, sealhulgas Eesti. Täna teame, et sellel otsusel on olnud vähemalt kolm selgelt negatiivset mõju. Esiteks, Eestis läbiviidud uuringu kohaselt kolmandikul distantsõppel olnud lastest õpitulemused langesid. Teiseks, kahjustatud sai ka laste ja noorte vaimne tervis. 40 protsenti noortest hindas, et nende stress ja pinge olid suuremad kui varem. Kolmandaks, rahvusvahelised uuringud distantsõppest ütlevad, et selline õppimise vorm pigem suurendab hariduslikku lõhet – tugevad õpilased saavad jätkuvalt hakkama, aga näiteks haridusliku erivajadusega lapsed võivad jääda veelgi rohkem maha. Need on ohud, millega peab distantsõppes arvestama.

Distantsõppest ja selle mõjust on tehtud väga palju rahvusvahelisi teadusuuringuid, mis kinnitavad, et paljude laste ja noorte vaimsele tervisele mõjus distantsõpe halvasti. Väiksemad lapsed olid mõjutatud perekonna üldisest frustratsioonist. Lapsevanemad pidid hakkama saama laste õpetamise kõrval ka kodus töötamisega või hoopis töötuks jäämisega. See tekitas pingeid, mis mõjutas ka lapsi.

Teismelistele mõjus halvasti eakaaslastega vähene suhtlemine, mis on selles eas ülioluline vajadus. On lapsi, kellel tekkis kodus istumisest arvutisõltuvus. Ja kindlasti mõjutas õpilaste vaimset tervist ka õpetajate töökoormuse ja stressitaseme kasv. Õpetajad pidid väga kiiresti oma töö ümber korraldama, õppima selgeks õpetamise vaid digivahendite abil. Osadele õpetajatele sobis see paremini, teistele halvemini. Ja me teame, et eduka õppimise üks nurgakividest on õpetaja ja õpilase omavaheline hea ja usalduslik suhe.

Haridusministeerium ütles kooliaasta alguses, et kui klassis avastatakse nakatanu, läheb distantsõppele klass. Ja kui kooliperest on nakatunud 10%, siis läheb kogu kool distantsõppele. Siiski nägime, et koole suleti vaid ühe-kahe nakatanu põhjal. Mitmed koolid läksid juba ennetavalt nn hübriidõppele, kus vaheldumisi on õpilased nii koolimajas kui ka distantsõppel. On koole, kus lapsed on koolis ühel nädalal kaks koolipäeva ja distantsõppel kolm ja vastupidi. Ja on koole, kus ollakse nädal distantsõppel ja nädal koolimajas.

Paljud lapsevanemad, kelle lapsed on suunatud koju õppima, on oma laste hariduse kvaliteedi pärast mures. Õiguskantsler Ülle Madise on vastanud lapsevanemate kaebustele, et distantsõppe korraldus peab kooli poolt tagama õppe kättesaadavuse ja kvaliteedi ning distantsõpe peab olema juhendatud õpe. See tähendab, et kodus õppimisel ei tohi lapse õpetamise ja juhendamise koorem jääda lapsevanemate õlgadele. Selle eest peab vastutama kool.

Tundus, et kevadest on õpitud. Näiteks Belgias ja Rootsis, kus nakkuskordaja on meist oluliselt kõrgem, hoitakse jätkuvalt koolid lahti. Alles eelmise nädala infotunnis kinnitas peaminister, et ühiskondlikke piiranguid tehakse selleks, et hoida koolid avatud. Väga mõistlik. Tänane rahvusvaheline teadmine on, et koolid ei ole nakkuskolded. Pigem vastupidi, nakatumine koolides on olnud suhteliselt tagasihoidlik. Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil kinnitati mulle, et Eestis on tuvastatud COVID-19 haige 13-s koolis, neist vaid 2-3-s on nakatunud rohkem kui 20 inimest, mida nimetatakse juba nakkuskoldeks.

Siiski otsustas valitsus suunata Harju- ja Ida-Virumaa ligi 90 gümnaasiumi kuni 10. jaanuarini distantsõppele. Kuigi valitsus lubas hoida koolid võimalikult kaua avatud, piirati esimesena just koolide tegevust. Samas kutse- ja huvihariduskoolid, teatrid, kontserdid ja kaubanduskeskused on avatud. Piirangutega, aga avatud. Gümnasistid tohivad minna teatrisse, kontserdile, muuseumidesse ja ka riigikogu ekskursioonile, aga kooli minna ei tohi. Näiteks keemiapraktikumi tegema. Sotsiaalkomisjoni neljapäevasel avalikul istungil tunnistas ka valitsust nõustava teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar, et tema süda valutab selle otsuse pärast ning lubas, et juba nädala pärast vaadatakse need otsused üle.