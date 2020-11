Tiina Tuum | Kas jõulud jäävad ära? 

Kanadas, kus tänupüha ja kalkunite ümber koondumine oli juba ära ja vallandas uue koroonalaine, kutsusid riigimehed jõule ära jätma või teisel kujul tähistama. Ning jätma ära igasugused isetekkelised sotsiaalsed kogunemised. Ja igal juhul mitte üle maailma lennukites kuhugi teise ilma äärde lapsepõlvekoju ründama viirusepoiss salakingitusena taskus.

Ameeriklaste tänupüha ja must reede alustavad jõuluostude rallit ka meil siin. Kas ka Ameerikas on tänupüha oht uue viiruselaine vallandumiseks ning järgmine samm jõulutrallli kinnikeeramiseni? Keegi ei uskunud ju kevadel Trumpi, et lihavõttepühadeks teeb ta riigi lahti. Kas nüüd saab värske president kohe miinuspunktid taas riigi kinni keeramise eest? Kas koroonaajal oleks puusepp Joosep oma käima peal naise Maarjaga üldse Petlemma suunas teele asunud ja meil oleks põhjust sellisel kujul pühi pidada?

Viimane kustutab tule

Tallinna kaubanduskeskuses rippusid mitmel pool Eesti mõistes „oi-kui-suuremeelsed” sildid kirjaga - 20 %, aga, keda polnud, olid ostjad. Lõpuks ometi on jaekaebanduse hinnapoliitika ülbus võrreldes eestlaste palkadega hakanud väikseid tagasilööke saama, hõõrusin rahulolevalt käsi.

Hinnad sulavad nii restoranides kui poodides. Tahaks loota, et see hinnalangus ei toimu mitte viimases hädas ja surmaagoonias ega pool sammu enne, kui uksed lõplikult suletakse ja viimane tule kustutab. Samas on ho-ho-hoo reklaamid juba oktoobrist peale kutsunud jõuluoste aegsasti ära tegema.

Vaatasin, kuidas mänguasjapoes pakiti lahti kastide kaupa häbematult kalleid lelusid ja mõtlen, et kui paljud neist sel korral ära ostetakse. Juba oli koju jõudnud ka kataloog, kus targu olid hinnad näitamata. Napsasin selle postkastist enne lapsi ära, et säästa end jõuluvana kirjadest, kus korralikult kataloogi pilt on välja lõigatud ja juurde kleebitud vajalikud kogused ning valikud. Katsu siis öelda, et isegi jõuluvana ei jaksa seda osta ja kuidas sa nunnule lapsekesele siis rõvedalt kallist lelu keelad? Sa ju armastad teda!

Jõuluträna jäägu poodi