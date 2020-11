Eesti uudised AHNUS KUUBIS? Miks on musta reede allahindlused Eestis nii nirud Kristjan Väli, Aare Kartau , täna 10:58 Jaga: M

GALERII

OSTUHULLUS: Must reede kutsub kaupa krahmama. Iseküsimus, kas soodsana välja hõigatud hind seda ka tegelikult on. Foto on illustratiivne. Foto: Teet Malsroos

USAst alguse saanud ostuhullus – must reede – on Eestisse kinnistumas sama tugevalt kui halloween. Kaubanduskeskuste esindajad ja turundusspetsialist kiidavad justkui ühest suust, et see paneb rahva ostlema. Iseasi, et ehkki musta reede soodushindu näeb pea igas poes, on Eestis tegelik hinnaalandus tihtilugu väike või sootuks näiline. Turundusspetsialist Oliver LompMiks nii?