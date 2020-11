Halliki Harro-Loit | Mailis Repsi skandaal kui peegeldus 

Olen aastaid olnud arvamusel, et Eestis võib olla sõnavabadus ohus, aga ajakirjandusvabadus see-eest olemas. Haridusministri skandaali ümber toimunu andis märku, et ka ajakirjandusvabadust kaitsev mõtteviis on muutnud.

Oht ajakirjandusvabadusele

Minu jaoks on häirivam ilming see, et justiitsminister Raivo Aeg pöördus prokuratuuri poole ja palus hakata uurima ajakirjanike tegevust haridusministri kasutuses olevate sõidukite ja autojuhi liikumise jälgimisel. Teine, ja minu jaoks tõsisem oht ajakirjandusvabadusele, on see, et poliitikute algatatud lastega seotud eetika teema, varjutamaks korruptsiooni kajastamist, võttis üle ajakirjandus ise, rahvusringhäälingu ja eetikanõuniku vedamisel.

18. novembril 2020 kell 15.41 ilmus uudis, kus ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk väidab ERRi uudiste portaalis, et Õhtuleht on läinud kergema vastupanu teed ja ei ole mõelnud laste huvidele, öeldes muuseas: „Me peame kohe seda võimaliku avaliku raha väärkasutuse teemat kajastades hindama, kas me mingi aspektiga võime kellelegi kahju tekitada”.

Mõtlesin seda uudist lugedes, kuidas saab ilma lugu uurinud ja kajastanud ajakirjanikke kuulamata eeldada, et toimetus pole kõiki aspekte ja võimalikke kahjusid kaalunud? Sama päeva õhtul keris ajakirjandus eetika teemat edasi, tundus, et korruptsiooni teema jääb tahaplaanile. Kommentaarides ilmusid mõtteavaldused, mis panid mind mõtlema, et Eesti kodanikuharidus on läbi kukkunud – minu „lemmikuks“ sai mõte, et korruptsioon on siis, kui minister ostab ehteid ja läheb spaasse, aga laste vedamine ametiautoga on üksikema õigus.

19. novembril 2020 kell 14.20 – ilmus Joosep Tiksi intervjuu ministri korruptsiooni kajastanud ajakirjanike Berendsoni ja Mihelsoniga. Selgus, et ajakirjanikud on teinud põhjalikku eeltööd, selgeks sai, milliseid eetilisi valikuid on ajakirjanikud kaalunud, kuidas täitnud vähima kahju tekitamise nõuet.

Siitpeale hakkasid ilmuma arvamused, kus arvajad kritiseerisid teemade segiajamist, korruptsioon sõnastati korruptsioonina, minister astus tagasi. Kas võib öelda, et lõpuks ajakirjandusvabadust kaitsev mõtteviis võitis?