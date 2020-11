Aivar Mäe vaidlustas seksuaalse ahistamise trahvi  

Kesklinna jaoskonna juhtivuurija Inna Toateri sõnul julgustab politsei kõiki, kes tunnevad, et nendega on vääriti käitutud, politsei poole pöörduma. "Seksuaalse ahistamise paragrahviga ei ole väga palju menetlusi, ent usume, et mida rohkem neid on, seda kindlama tundega pöörduvad ohvrid tulevikus ka õiguskaitseasutuste või organisatsiooni usaldusisikute poole," rääkis ta. "Mõistetavalt on tegemist emotsionaalselt keerulise teemaga, mistõttu on ahistamisest rääkimine ohvritele raske, ent häiriva käitumise lõpetamiseks on sellest rääkimine väga oluline samm."