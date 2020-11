Krimi FOTOD KOHTUST | Kasulastega vägivallatsemise eest vangi mõistetud aasta ema Malle Kobin: „Kahetsen, et need rasked lapsed oma koju võtsin.“ Kristiina Tilk , täna 17:55 Jaga: M

EITAB SÜÜD: Malle Kobin on veendunud, et ta ei ole kasulapsi väärkohelnud ega nende asju omastanud. Foto: Robin Roots

„Kahetsen, et lasin end mõjutada abivajavatest lastest ja probleemide ees seisvatest ametnikest ja et need rasked lapsed oma koju võtsin,“ ütles reedel kohtus aasta ema Malle Kobin, kes soovis talle kasulastega vägivallatsemise eest mõistetud vangistuse asemel õigeksmõistmist või kergemat karistust.