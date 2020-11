Trump mainis esimest korda, et lahkub Valgest Majast, kui valijamehed nii otsustavad 

Neljapäeval vastas Trump esimest korda pärast valimisi ajakirjanike küsimustele. Ta mainis, et lahkub Valgest Majast, kui valijameeste kogu hääletab 14. detsembril Joe Bideni poolt. „Te teate, et ma kindlasti teen seda. See on väga raske asi, mida tunnistada, sest me teame, et tegemist oli ulatusliku pettusega,“ sõnas Trump tõendeid jagamata. President lisas, et kui valijameeste kogu kuulutab Bideni võitjaks, „teeb see eksituse, sest valimised olid võltsitud“.