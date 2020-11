Reps saab kasutamata jäänud puhkuse eest pea 13 000 eurot hüvitist 

Õhtulehe uurimus paljastas, et Reps kasutas ametiautot ja sohvreid enda isiklikuks hüvanguks. Ametiautoga käis ta ka Horvaatias reisil, mida tegi tööajast. Kurm kommenteeris Delfile, et Horvaatia reisi puhul oli tegu kokkuleppega, et see aeg kompenseeritakse nö ületundide eest vaba ajaga.