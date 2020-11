Seisukoht | Eestlane on ikkagi maskikandja 

Olgu põhjuseks siis koroonapositiivsete üha hoogustuv kasv või valitsuse otsus muuta avalikes ruumides maskide kandmine lõpuks ometi kohustuslikuks, kuid praegu on vaatepilt sootuks teine. Tallinnas on tekkinud uus reaalsus: linnapildis on ühtäkki enamuses maskikandjad.

Võitluses selle vastiku viirusega on eelolev nädalavahetus mõneski mõttes märgiline ja võimalik, et ka otsustav. Eestiski tõstavad pead maskivastased ja ennekõike tuleb meil üle elada aasta üks suuremaid kaubanduspühasid, nn must reede. Suur küsimus on: kas rahvas tormab taas hullunult allahindluste peale poodidesse, nagu kevadise esimese laine ajal ühes poes juhtus? Ja kas kaupmehed lasevad kasumi peale mõeldes ning meie kõigi tervisele vilistades osturallidele sisse ka maskita inimesed?