Teraapias käimine aitab saavutada heaolu ja tasakaalu – kingi just seda oma lähedasele! 

Teraapias käimine aitabki saavutada vaimset tasakaalu. Pidev igapäevane virvarr, mis meie elus toimub, haarab nii endasse, et inimestel pole lihtsalt iseenda jaoks aega. Lubades endale kasvõi tunnikese massaažis lõõgastuda, saad hulga energiat ja elurõõmu juurde ning taas on rohkem jõudu oma igapäevaseid toimetusi edasi toimetada.

Seega, miks mitte võtta jõulude eel ise natuke aeg maha ning minna Gaia Teraapiatuppa mõnele hoolitsusele? Või suunata sinna armas inimene? Just selleks tarbeks pakub Gaia Teraapiatuba kinkekaarte .

Gaia Teraapiatuba tegeleb loodusteraapiatega, mis on välja kasvanud pärimuslikust rahvameditsiinist. Rahvameditsiin on pärimuse ja kogemusepõhine ravivõtete kogum, mida kasutatakse tänapäeval paljudes maades üheaegselt teadusliku meditsiiniga. Näiteks on Gaia Teraapiatoas võimalik kogeda selliseid põnevaid protseduure nagu kristalliteraapia, vibroakustiline massaaž Tiibeti helikausiga ja Vana-Eesti massaaž.